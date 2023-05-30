Головне
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Сьогодні 20:29 2185
Зеленський: Шевченко та Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України
Сьогодні 21:51 90
Світоліна зіграє проти Гантер на одному з центральних кортів Ролан Гаррос
Сьогодні 21:05 219
Цуренко дізналася суперницю в другому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 19:29 632
Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 17:51 1013 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 16:54 220958 17
Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 13:34 824 1
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос
Сьогодні 09:58 1584 2
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:05 18976
Два клуби Серії А відновили інтерес до Довбика
Вчора 22:11 905
Прямі трансляції

Ломаченко: Кроуфорд переможе Спенса – шанси 55 на 45

Українець прокоментував бій Кроуфорд - Спенс
Сьогодні 20:46 286 0
Ломаченко: Кроуфорд переможе Спенса – шанси 55 на 45
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко, #Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) є фаворитом в бою з володарем титулів WBA, WBC та IBF Ерролом Спенсом (28-0, 22 КО).

Про це заявив ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО).

"Я думаю, що переможе Кроуфорд. Шанси - 55 на 45 на користь Теренса, тому що він трохи розумніший. Він дуже швидко пристосовується в ході поєдинку. Це буде дуже цікаво. Це великий бій для історії", - сказав Ломаченко.

  Кроуфорд: Піду за нокаутом в бою зі Спенсом

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 220958 17
Джокович зробив ганебну політичну заяву на Ролан Гаррос Джокович зробив ганебну політичну заяву на Ролан Гаррос 3166
Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів 2107
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 18976
Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні 3257 1
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 2185
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 71243
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1817
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21148
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 35201 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 19518
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 86669 3