Ломаченко: Кроуфорд переможе Спенса – шанси 55 на 45

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) є фаворитом в бою з володарем титулів WBA, WBC та IBF Ерролом Спенсом (28-0, 22 КО).

Про це заявив ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО).

"Я думаю, що переможе Кроуфорд. Шанси - 55 на 45 на користь Теренса, тому що він трохи розумніший. Він дуже швидко пристосовується в ході поєдинку. Це буде дуже цікаво. Це великий бій для історії", - сказав Ломаченко.