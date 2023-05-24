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Спенс та Кроуфорд домовились про проведення бою

Сьогодні 09:35 156 0
Спенс та Кроуфорд домовились про проведення бою
#Майк Коппінджер, #Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) та чемпіон WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) домовились про поєдинок.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Бій за звання абсолютного чемпіона у напівсередній вазі відбудеться 29 липня.

Місцем проведення поєдинку стане T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

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