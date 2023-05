Спенс та Кроуфорд домовились про проведення бою

Чемпіон WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) та чемпіон WBO Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) домовились про поєдинок.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Бій за звання абсолютного чемпіона у напівсередній вазі відбудеться 29 липня.

Місцем проведення поєдинку стане T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Breaking: Terence Crawford and Errol Spence Jr. have agreed to a deal to fight for the undisputed welterweight championship on July 29 at Las Vegas’ T-Mobile Arena, sources tell ESPN.



Al Haymon, who advises Spence, and CAA’s Ish Hinson (Crawford’s advisor) will deliver the… pic.twitter.com/JiXvGhm6Ms