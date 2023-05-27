Кроуфорд: Піду за нокаутом в бою зі Спенсом

Чемпіон WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (39-0, 30 КО) має намір нокаутувати володаря титулів WBA, WBC та IBF Еррола Спенса (28-0, 22 КО).

Про це Кроуфорд розповів порталу Boxing News 24.

"Запевняю вас, цей поєдинок не буде схожим на інші. Якщо я зможу завдати йому болю, то піду за нокаутом. У мене не просто так майже 100% нокаутів у напівсередній вазі. Після того, як я піднявся, я став злішим, сильнішим, і мій удар став небезпечнішим", - сказав Кроуфорд.