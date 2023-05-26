Лопес-старший: Хейні в жодному разі не переміг Ломаченка

Теофімо Лопес-старший прокоментував бій Хейні - Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) не програв абсолютному чемпіону в легкій вазі Девіну Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів Теофімо Лопес-старший, батько та тренер колишнього абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса (18-1, 13 КО).

"Хейні нізащо не виграв цей бій. Усе це знають. Навіть його фанати знають, що він програв. Як і Теофімо, я говорив про темношкірих бійців. Я порушив це питання. Так сталося, що є люди, яким я зараз не подобаюсь. Девін у жодному разі не переміг. Він не виграв. І мені начхати, що кажуть інші.

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Моя думка не зміниться. Цей засранець не виграв. І його тато це знає. Ви чули, що він казав: "Давай, Девін, ти маєш битися наполегливіше. Що ти робиш?" Його батько знав, що він програє. У їхньому кутку взагалі не було позитивного лайна. Усе було негативним. Вони знали, що він програє", - сказав Лопес-старший.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Хейні зібрав 150 тисяч PPV в США.

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