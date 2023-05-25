Головне
Дніпро-1 сенсаційно програв Ворсклі у 28 турі УПЛ
Вчора 15:02 1222
Чорноморець мінімально переграв Львів у 28 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 69
Інгулець та Металіст 1925 зіграли внічию в 28 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 59
Минай та Рух не визначили сильнішого в 28 турі УПЛ
Сьогодні 14:51 171
Флорида здолала Кароліну і вийшла у фінал Кубка Стенлі
Сьогодні 08:53 362
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 08:45 2003
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 08:37 2324
Збірна Канади зіграє з Фінляндією, США - з Чехією: розклад чвертьфінальних матчів ЧС-2023 на 25 травня
Сьогодні 07:20 602
Головний тренер Карпат подав у відставку
Вчора 23:09 1431
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:04 66680
Прямі трансляції

Бій Ломаченко - Хейні зібрав 150 тисяч PPV в США

Це число включає потокові продажі через ESPN+, а також традиційні кабельні та супутникові сервіси
Сьогодні 15:41 418 0
Бій Ломаченко - Хейні зібрав 150 тисяч PPV в США

Джерело - danrafael.substack.

Визначилася кількість платних трансляцій, які зібрав бій абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні проти Василя Ломаченка.

Про це повідомляє danrafael.substack.

Загалом було реалізовано понад 150 тисяч PPV.

Це число включає потокові продажі через ESPN+, а також традиційні кабельні та супутникові сервіси, близько 115 000 – через цифрові канали та ще від 35 000 до 40 000 через кабельне та супутникове телебачення.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів 7395
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 66680
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією 2324
Гаряча фанатка Наполі вдруге оголилась на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО Гаряча фанатка Наполі вдруге оголилась на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО 2715
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 2003
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера 5519
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16935 7
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 149270 7
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1723
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 36036 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20307
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21456