Бій Ломаченко - Хейні зібрав 150 тисяч PPV в США

Це число включає потокові продажі через ESPN+, а також традиційні кабельні та супутникові сервіси

Визначилася кількість платних трансляцій, які зібрав бій абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні проти Василя Ломаченка.

Про це повідомляє danrafael.substack.

Загалом було реалізовано понад 150 тисяч PPV.

Це число включає потокові продажі через ESPN+, а також традиційні кабельні та супутникові сервіси, близько 115 000 – через цифрові канали та ще від 35 000 до 40 000 через кабельне та супутникове телебачення.

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