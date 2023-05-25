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Хейні обійшов Ломаченка в рейтингу Р4Р

The Ring внесло зміни до свого рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
Сьогодні 21:52 241 0
Хейні обійшов Ломаченка в рейтингу Р4Р

Джерело - ringtv.com.

Українець Василь Ломаченко після поразки в чемпіонському бою з Девіном Хейні опустився із сьомої позиції на десяту в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією The Ring.

Лідером рейтингу є чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик. На другій позиції йде Наоя Іноуе, а трійку найкращих замикає Теренс Кроуфорд.

Рейтинг P4P від The Ring:

  1. Олександр Усик
  2. Наоя Іноуе
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Еррол Спенс
  5. Сауль Альварес
  6. Дмитро Бівол
  7. Джош Тейлор
  8. Девін Хейні
  9. Джервонта Девіс
  10. Василь Ломаченко

Нагадаємо, бій Ломаченко - Хейні зібрав 150 тисяч PPV в США.

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