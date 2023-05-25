Хейні обійшов Ломаченка в рейтингу Р4Р

Джерело - ringtv.com.
Українець Василь Ломаченко після поразки в чемпіонському бою з Девіном Хейні опустився із сьомої позиції на десяту в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією The Ring.
Лідером рейтингу є чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик. На другій позиції йде Наоя Іноуе, а трійку найкращих замикає Теренс Кроуфорд.
Рейтинг P4P від The Ring:
- Олександр Усик
- Наоя Іноуе
- Теренс Кроуфорд
- Еррол Спенс
- Сауль Альварес
- Дмитро Бівол
- Джош Тейлор
- Девін Хейні
- Джервонта Девіс
- Василь Ломаченко
Нагадаємо, бій Ломаченко - Хейні зібрав 150 тисяч PPV в США.