Хейні обійшов Ломаченка в рейтингу Р4Р

The Ring внесло зміни до свого рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Українець Василь Ломаченко після поразки в чемпіонському бою з Девіном Хейні опустився із сьомої позиції на десяту в оновленому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією The Ring.

Лідером рейтингу є чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик. На другій позиції йде Наоя Іноуе, а трійку найкращих замикає Теренс Кроуфорд.

Рейтинг P4P від The Ring:

Олександр Усик Наоя Іноуе Теренс Кроуфорд Еррол Спенс Сауль Альварес Дмитро Бівол Джош Тейлор Девін Хейні Джервонта Девіс Василь Ломаченко

Нагадаємо, бій Ломаченко - Хейні зібрав 150 тисяч PPV в США.