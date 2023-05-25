Маккін - один з фаворитів на бій з Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) підтвердив проведення переговорів з австралійцем Демсі Маккіном (22-0, 14 KO).
Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.
"Маккін входить до десятки найкращих суперважковаговиків і, безумовно, один із фаворитів. Якщо бій з Олександром Усиком відбудеться, це буде чудовою підготовкою, тому що він теж лівша", - сказав Ф’юрі.
‼️ Tyson Fury has now confirmed that Demsey McKean is a "frontrunner" for his potential next fight in Australia: "McKean’s a top ten heavyweight and definitely one of the frontrunners. If the Oleksandr Usyk fight is happening it'd be great preparation because he's southpaw also." pic.twitter.com/IgoyHPemdH— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 25, 2023
Раніше повідомлялося, що Ф'юрі може провести бій проти бійця крузервейту Опетаї.
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