Маккін - один з фаворитів на бій з Ф'юрі

Чемпіон світу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) підтвердив проведення переговорів з австралійцем Демсі Маккіном (22-0, 14 KO).

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

"Маккін входить до десятки найкращих суперважковаговиків і, безумовно, один із фаворитів. Якщо бій з Олександром Усиком відбудеться, це буде чудовою підготовкою, тому що він теж лівша", - сказав Ф’юрі.