Маккін - один з фаворитів на бій з Ф'юрі

Чемпіон світу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) підтвердив проведення переговорів з австралійцем Демсі Маккіном (22-0, 14 KO).

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

‼️ Tyson Fury has now confirmed that Demsey McKean is a "frontrunner" for his potential next fight in Australia: "McKean’s a top ten heavyweight and definitely one of the frontrunners. If the Oleksandr Usyk fight is happening it'd be great preparation because he's southpaw also." pic.twitter.com/IgoyHPemdH