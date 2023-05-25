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Маккін - один з фаворитів на бій з Ф'юрі

Чемпіон WBC визначився з можливим суперником
Сьогодні 14:40 256 0
Маккін - один з фаворитів на бій з Ф'юрі
Фото: Getty Images
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) підтвердив проведення переговорів з австралійцем Демсі Маккіном (22-0, 14 KO).

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

"Маккін входить до десятки найкращих суперважковаговиків і, безумовно, один із фаворитів. Якщо бій з Олександром Усиком відбудеться, це буде чудовою підготовкою, тому що він теж лівша", - сказав Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі може провести бій проти бійця крузервейту Опетаї.

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