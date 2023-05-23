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Ф’юрі веде переговори щодо бою з австралійцем Маккіном

Сьогодні 13:55 163 0
Ф’юрі веде переговори щодо бою з австралійцем Маккіном
Фото: Getty Images

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) веде перемовини щодо бою з австралійським боксером Демсі Маккіном (22-0-0, 14 КО).

Про це повідомив менеджер австралійця Анджело Ді Карло.

"Деякий час тому почалися перемовини про те, щоб Демсі побився з Тайсоном Ф’юрі в Австралії. Я вважаю, що Демсі - найкращий варіант для Циганського короля.

Ми, звичайно, прагнемо провести цей бій. У нас була хороша співпраця з Matchroom, ми дуже поважаємо Едді Хірна. Я буду вести перемовини з табором Ф’юрі й подивлюся, куди це нас приведе", - сказав Ді Карло.

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