Ф’юрі веде переговори щодо бою з австралійцем Маккіном

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) веде перемовини щодо бою з австралійським боксером Демсі Маккіном (22-0-0, 14 КО).

Про це повідомив менеджер австралійця Анджело Ді Карло.

"Деякий час тому почалися перемовини про те, щоб Демсі побився з Тайсоном Ф’юрі в Австралії. Я вважаю, що Демсі - найкращий варіант для Циганського короля.

Ми, звичайно, прагнемо провести цей бій. У нас була хороша співпраця з Matchroom, ми дуже поважаємо Едді Хірна. Я буду вести перемовини з табором Ф’юрі й подивлюся, куди це нас приведе", - сказав Ді Карло.