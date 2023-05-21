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У Ломаченка вкрали перемогу: вболівальники Василя обурені результатами поєдинку

Сьогодні 14:00 Nastya Bolshakova 836 1
У Ломаченка вкрали перемогу: вболівальники Василя обурені результатами поєдинку
#Ломаченко - Хейні

Джерело - Чемпіон.

20 травня у Лас-Вегасі відбувся поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC та WBO, які зміг захистити Девін Хейні. У 12-ти раундовому поєдинку американець здобув перемогу над Василем за рішенням суддів.

Глядачі були незадоволені таким результатом. Іноземний твіттер переповнений обуреними коментарями з приводу рішення суддів, чого не можна сказати про українські соціальні мережі. Ми підібрали обрали найкращі.

Реакція твіттера на результат бою

"Ломаченко почав програвати бої? Я щось пропустив..."

"Я був розлючений, через програш Ломаченка. Найгірше, що він виграв поєдинок, за думкою більшості людей."

"Дуже сумно. Це була крадіжка. Я впевнений, що у Ломаченка відібрали перемогу, на котру він заслуговує."

"Ломаченка пограбували. Він домінував і буде домінувати, а Канело знищить їх обох."

"На московських попів поставив та програв...товариш Ломаченко! Закономірно! P.S: потрібно вчасно йти."

"Ломаченко це з бальних танців чи гімнастики?"

"Ломаченко українець, як би кому не хотілося. Попахує шовінізмом ( ідеологія, суть якої полягає в пропагуванні переваги одного народу (нації) над іншими народами - ред.)."

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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