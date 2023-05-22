Хейні: Щоб здобути перемогу, довелося попрацювати й проявити мужність

Девін Хейні прокоментував перемогу над Василем Ломаченком

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) проявив мужність у бою проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Машалла (на те була воля Аллаха - прим.)! 30-0, щоб здобути перемогу, довелося попрацювати й проявити мужність! Дякуємо Ломі та його команді за надану можливість! Альхамдулілля (хвала Аллаху - прим.)!" - написав Хейні.

Нагадаємо, Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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