Джерело - Чемпіон.

В Лас-Вегасі відбулися поєдинки андеркарду бою між колишнім чемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Оскар Вальдес (31-1, 23 KO) переміг Адама Лопеса (16-5-1, 6 KO) одноголосним рішенням суддів у другій напівлегкій вазі.

Реймонд Мураталія (18-0, 15 KO) нокаутував Джеремію Накатілу (22-3, 18 KO) в легкій вазі.

Джунто Накатані (25-0, 19 KO) нокаутував Ендрю Молоні (25-3, 16 KO) у поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBO у другій найлегшій вазі.

Ніко Алі Волш (8-0-1, 5 KO) програв Денні Розенбергеру (13-9-5, 4 КО) в середній вазі.

Легковаговик Еміліано Варгас (5-0, 4 КО) переміг Рафаеля Хассо (3-1, 1 КО).

Легковаговик Абдулла Мейсон (8-0, 7 КО) здолав Десмонда Лайонса (8-3, 2 КО) технічним нокаутом у 6-му раунді.

Флойд Діас переміг Луїса Фернандо Сааведра (9-9, 3 КО) одноголосним рішенням в другій легкій вазі: 80-72, 80-72, 79-73.

Середньоваговик Амарі Джонс (9-0, 8 КО) переміг Пачіно Хілла (8-3-1, 6 КО) технічним нокаутом у 6-му раунді.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко програв Девіну Хейні одноголосним рішенням суддів.