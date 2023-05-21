В андеркарті бою Ломаченко - Хейні відбувся найкращий нокаут року - ВІДЕО

Джерело - Top Rank.
Японець Дзунто Накатані (25-0, 19 КО) брутально нокаутував австралійця Ендрю Молоні (25-13, 16 КО) в андеркарті поєдинку Ломаченко - Хейні.
Вирішальний удар стався аж у 12-му раунді, хоч до того Молоні кілька разів уже встиг побувати в нокдауні. Здається, можна вважати цей нокаут найкращим та найвидовищнішим у 2023 році.
Відео
WORLD CHAMPION 🏆— Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023
Nakatani does it in devastating fashion 🇯🇵 #HaneyLoma pic.twitter.com/PtGRLRp4g3
FIREWORKS IN EVERY WAY 💥— Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023
🏆🇯🇵 @BoxerJunto | #HaneyLoma pic.twitter.com/VdePtoLIWP
Відтак Накатані здобув вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у найлегшій вазі (до 52,2 кг).
Ломаченко з упевненим виглядом приїхав на бій проти Хейні
Факти про головний бій вечора (Ломаченко - Хейні)
- Відбудеться вранці (7:00 за київським часом) 20 травня в Лас-Вегасі на арені MGM Grand;
- На кону стоятимуть пояси в легкій вазі - IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцю;
- Орієнтовно Хейні отримає за бій в десять разів більше за Ломаченка: 9 млн проти 900 тис.;
- Американський боксер є беззаперечним фаворитом у букмекерів. Коефіцієнти на перемогу: 1,4 проти 2,7.
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