В андеркарті бою Ломаченко - Хейні відбувся найкращий нокаут року - ВІДЕО

Японець Дзунто Накатані (25-0, 19 КО) брутально нокаутував австралійця Ендрю Молоні (25-13, 16 КО) в андеркарті поєдинку Ломаченко - Хейні.

Вирішальний удар стався аж у 12-му раунді, хоч до того Молоні кілька разів уже встиг побувати в нокдауні. Здається, можна вважати цей нокаут найкращим та найвидовищнішим у 2023 році.

WORLD CHAMPION 🏆



Nakatani does it in devastating fashion 🇯🇵 #HaneyLoma pic.twitter.com/PtGRLRp4g3