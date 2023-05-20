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Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу

Сьогодні 08:05 12335 0
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні, #Ломаченко - Хейні

Джерело - Чемпіон.

Боксер з українським паспортом Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, американцем Девіном Хейні (29-0-0, 15 КО).

12-раундовий поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцеві,  у легкій вазі відбудеться 21 травня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand. Початок бою орієнтовно о 7:00 за київським часом.

Жоден український телеканал не придбав права на трансляцію. Медіасервіс Megogo, який є партнером компанії Top Rank, яка представляє Ломаченка, відмовився від показу бою через публічну поведінку боксера.

Трохи більше інж за добу до початку бою стало відомо, що в Україні чемпіонський двобій буде доступний безплатно на на YouTube - каналі компанії Top Rank.

У США бій транслюватиметься на телеканалі ESPN за технологією PPV. У Великій Британії трансляція буде доступна на сервісі NowTV і на телеканалі Sky Sports.

Нагадаємо, гонорар Ломаченка становитиме менше мільйона доларів, американця - у десять разів більше. Детальніше про це - ТУТ.

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