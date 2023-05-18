Ломаченко на питання про війну почав розповідати про бога

Боксер з українським паспортом відмовився озвучити свою позицію

Джерело - Чемпіон.

Війну в Україні може зупинити тільки Бог.

Про це сказав Василь Ломаченко під час прескнференції напередодні чемпіонського бою проти Девіна Хейні.

"Дивіться, важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну", - цитує Ломаченка Трибуна.

Також боксери провели дуель поглядів.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Хейні відбудеться 21 травня в Лас-Вегасі. Жоден український телеканал і медіасервіс не буде транслювати поєдинок.

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