Ломаченко та Хейні провели битву поглядів

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) та абсолютний Девін Хейні (29-0, 15 КО) провели битву поглядів.

Поєдинок відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

The Super Bowl of the Lightweight division 🏆#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/BxRXwDxpZs