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Ломаченко та Хейні провели битву поглядів

Відбулась битва поглядів
Сьогодні 08:37 373 0
Ломаченко та Хейні провели битву поглядів
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) та абсолютний Девін Хейні (29-0, 15 КО) провели битву поглядів.

Актуально: Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні

Поєдинок відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

Читайте: Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу

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