Головне
Калініна у видовищному матчі переграла фіналістку Australian Open та вийшла у 1/2 турніру в Римі
Сьогодні 08:25 877 1
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:22 3871 1
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:46 1705
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 08:30 4375
Збірна США зіграє з Австрією, Фінляндія - з Францією: розклад матчів ЧС-2023 на 17 травня
Сьогодні 07:10 662
Інтер - Мілан: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:25 1647
Інтер переміг Мілан і став першим фіналістом Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 983
Збірна Швейцарії розгромила Казахстан: результати матчів ЧС-2023
Вчора 22:56 1536
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 22:52 25494
Monte дізналися суперника в плей-оф BLAST Paris Major 2023
Вчора 21:23 688
Прямі трансляції

Клімас: Можливо, це останній шанс Ломаченка

Менеджер Ломаченка розповів про наступний бій українця
Сьогодні 11:25 206 0
Клімас: Можливо, це останній шанс Ломаченка
Фото: Getty Images
#Клімас, #Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) можливо має останній шанс у бою проти абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

Такою думкою поділився менеджер українця Егіс Клімас.

"Це неймовірна боксерська подія в Лас-Вегасі, США. Саме тут, у Вегасі, Василь провів свій професійний дебют. Тут його цілі мають продовження. Коли Василь перейшов з аматорів до профі, першою ціллю, яку він мені озвучив, була мета зібрати всі 4 пояси.

  Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?

Це шанс для нього. Можливо, це останній шанс, подібної можливості більше не буде. Це його мрія, яка має здійснитися", - сказав Клімас.

Нагадаємо, 12-раундовий поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцеві,  у легкій вазі відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand. Початок бою орієнтовно о 7:00 за київським часом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО "Думайте своєю тупою головою": Алієв жорстко звернувся до тих, хто знімає роботу ППО під час ракетних атак росії - ВІДЕО 5899
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України 4337
Беленюк: Новини невтішні для українських борців Беленюк: Новини невтішні для українських борців 2198
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 25494
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 4375
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 3871 1
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18274
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55670
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10571
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 35456 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 18951
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207696