Клімас: Можливо, це останній шанс Ломаченка

Менеджер Ломаченка розповів про наступний бій українця

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) можливо має останній шанс у бою проти абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

Такою думкою поділився менеджер українця Егіс Клімас.

"Це неймовірна боксерська подія в Лас-Вегасі, США. Саме тут, у Вегасі, Василь провів свій професійний дебют. Тут його цілі мають продовження. Коли Василь перейшов з аматорів до профі, першою ціллю, яку він мені озвучив, була мета зібрати всі 4 пояси.

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Це шанс для нього. Можливо, це останній шанс, подібної можливості більше не буде. Це його мрія, яка має здійснитися", - сказав Клімас.

Нагадаємо, 12-раундовий поєдинок за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO, які належать американцеві, у легкій вазі відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand. Початок бою орієнтовно о 7:00 за київським часом.

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