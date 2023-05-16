Головне
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:20 1206
Ванат отримав дискваліфікацію за сексистські висловлювання на адресу Монзуль
Сьогодні 12:54 194
Довбик - найкращий гравець місяця в УПЛ
Сьогодні 11:52 168
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:06 1585
Збірна Данії зіграє з Австрією, Словенія - з Норвегією: розклад матчів ЧС-2023 на 16 травня
Сьогодні 07:20 402
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:08 22863
Збірна Чехії сенсаційно програла Латвії, Швеція здолала Фінляндію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:05 1148
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 22:14 4602 3
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Вчора 18:09 7140 1
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України
Вчора 17:08 6754 1
Блоги
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Максим Розенко
Сьогодні 11:06 1576
Ганьба дня: тренер Наполі тепло привітав російську команду з чемпіонством - ВІДЕО
Ганьба дня: тренер Наполі тепло привітав російську команду з чемпіонством - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 20:44 1166
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 17:10 9876
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України Андрій Твердохліб
Вчора 17:08 6753 1
21 рік тому фінал Ліги чемпіонів розпочався з хвилини мовчання на честь Валерія Лобановського
21 рік тому фінал Ліги чемпіонів розпочався з хвилини мовчання на честь Валерія Лобановського Андрій Твердохліб
Вчора 17:06 2438
Гравець легендарного Арсенала-2004 забив неймовірний гол із центру поля у Швейцарії - ВІДЕО
Гравець легендарного Арсенала-2004 забив неймовірний гол із центру поля у Швейцарії - ВІДЕО Андрій Дунець
14.05.2023 07:25 1896
Партнер Коваленка забив фантастичний гол Мілану зі штрафного в дев'ятку - ВІДЕО
Партнер Коваленка забив фантастичний гол Мілану зі штрафного в дев'ятку - ВІДЕО Андрій Дунець
13.05.2023 21:26 1197
Динамівський день: 42 роки тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день: 42 роки тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
13.05.2023 17:43 6410
Циганков віддав 5-й гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - відео моменту
Циганков віддав 5-й гольовий пас за Жирону в Ла Лізі - відео моменту Андрій Дунець
13.05.2023 17:07 3551
Шевченко робить вигляд, що його особисті інтереси – поза війною: Зозуля знищив Шеву за його зустріч із Джоковичем
Шевченко робить вигляд, що його особисті інтереси – поза війною: Зозуля знищив Шеву за його зустріч із Джоковичем Андрій Дунець
13.05.2023 16:00 1764
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО Андрій Дунець
13.05.2023 12:13 3431
21 рік тому помер геніальний тренер Валерій Лобановський
21 рік тому помер геніальний тренер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
13.05.2023 08:43 3928
Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 5 років тому Ломаченко переміг Лінареса
Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 5 років тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
13.05.2023 08:24 7963 1
Ярмоленко забив найлегший гол у кар'єрі, оформивши дубль у матчі за Аль-Айн - ВІДЕО
Ярмоленко забив найлегший гол у кар'єрі, оформивши дубль у матчі за Аль-Айн - ВІДЕО Андрій Дунець
12.05.2023 19:29 3052
Ярмоленко шикарним обвідним ударом забив 10-й гол за Аль-Айн - ВІДЕО
Ярмоленко шикарним обвідним ударом забив 10-й гол за Аль-Айн - ВІДЕО Андрій Дунець
12.05.2023 18:12 4173
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
12.05.2023 14:00 279000
Миколенко урочисто перерізав стрічку на відкритті Українського саду миру в Ліверпулі - відео та фото
Миколенко урочисто перерізав стрічку на відкритті Українського саду миру в Ліверпулі - відео та фото Андрій Дунець
12.05.2023 13:56 1126
Росіяни влаштували автоматну стрілянину на стадіоні в Маріуполі
Росіяни влаштували автоматну стрілянину на стадіоні в Маріуполі Андрій Твердохліб
11.05.2023 16:45 1149
Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом
Дивний пенальті та вилучення Ротаня: матч Дніпро-1 - Олександрія завершився величезним скандалом Андрій Твердохліб
11.05.2023 16:34 3414
Трансфер Велозу - один із найкращих в історії Динамо: португалець святкує 37-й день народження
Трансфер Велозу - один із найкращих в історії Динамо: португалець святкує 37-й день народження Valeriy Ruchka
11.05.2023 09:18 11829 1
Прямі трансляції

Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?

Сьогодні 11:06 Максим Розенко 1585 0
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

20 травня в Лас-Вегасі Василь Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу з  американцем Девіном Хейні.

Це буде перший бій, у якому 35-річний Ломаченко виступатиме в ролі андердога. Фаворитом мегафайту є чинний 24-літній чемпіон Хейні. Велика ймовірність, що фанів боксерського таланту Василя чекає розчарування. Втім, Ломаченко вже давно регулярно засмучує українців. Щоправда, здебільше поза рингом.

У своєму інстаграмі (зараз у Василя 2,1 млн підписників) він багато років активно репостить наративи від РПЦ Московського патріархату. Належність до ганебної пастви РПЦ МП перетворила Ломаченка з українця, який ще в юнацькі роки в міжнародних змаганнях перед боями традиційно дарував кожному своєму супернику жовто-блакитний прапорець, в закостенілого малороса. Міського божевільного. І, як це не сумно визнавати, навіть повномасштабне російське вторгнення не змінило цей порядок денний. 

Читайте також: Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК

Зараз важко повірити, але понад 100 років тому, під час І Світової війни на заході України, значна частина якого тоді належала Австро-Угорщині, теж була популярна москвофільська риторика. Її відчайдушно розганяли місцеві осередки РПЦ. Наративи були ті самі, що й у наш час. Виходьте на пагорби й чекайте російську армію! Братній народ нашої православної віри прийде і всіх вас звільнить!

Ломаченко схожий на “москвофілів” Галичини початку 20-го сторіччя. Тих самих в абсолютній більшості неграмотних українських селян, які в 1914 році виходили на пагорби й дивилися, чи не йде російська імператорська армія дарувати їм свободу та щастя. Адже їм про це сказали в церкві.

Проте за підсумками Галицької битви 1915 року, коли російська імператорська армія захопила Львів та Чернівці, москвофілів на Львівщині та Буковині стало значно менше. Місяці, які українці-русини провели в окупації, дали їм можливість усвідомити, що з себе уявляє “руський мир”. Ломаченко цього, схоже, на жаль, і досі не усвідомив. І це проблема для Василя. Тому що українське суспільство у воєнний час дало чітко зрозуміти: жодному малоросу зараз не місце в Україні. Виключень не буде. Ні героям спорту, ні міським божевільним.  

Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин

Максим Розенко, Чемпіон

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 22863
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 7545
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України 6754 1
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 4602 3
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 9878
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 7140 1
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 11837 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1593
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14277
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 261867
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20319 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23728