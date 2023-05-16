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WBA погодилася призначити Вайлдера наступним суперником Усика

Усик може побитися з Вайлдером
Сьогодні 14:54 210 0
WBA погодилася призначити Вайлдера наступним суперником Усика
#Олександр Усик, #Деонтей Вайлдер, #Даніель Дюбуа

Джерело - Big Fight Weekend.

WBA готова призначити наступним суперником українського боксера Олександра Усика американця Деонтея Вайлдера, якщо британець Даніель Дюбуа не набере форму після травми.

Про це повідомляє Big Fight Weekend. 

Усик та Дюбуа не змогли у відведені терміни домовитися про поєдинок, тому WBA призначила на 25 травня промоутерські торги, на яких визначиться організатор бою.  

Проте, за інформацією інсайдера Дена Рафала, існує ймовірність, що Даніель Дюбуа не встигне до літа відновитися від травми коліна, яку він отримав у грудні 2022 року в переможному бою за титул "тимчасового" чемпіона WBA проти Кевіна Лерени з ПАР. Хоча WBA задовольнилася медичним звітом команди британця щодо стану його здоров'я, залишається питання, чи може він тренуватися на повну потужність та набрати перед боєм належну форму. 

На випадок, якщо Даніель Дюбуа відмовиться вийти на ринг, WBA розробила запасний план. Асоціація готова наказати Олександру Усику битися з колишнім чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером, який займає у рейтингу WBA перше місце.  

Нагадаємо, Дюбуа запропонували провести бій з Усиком у Польщі.

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