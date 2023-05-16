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WBA призначила промоутерські торги на бій Усик - Дюбуа

торги відбудуться 25 травня
Сьогодні 09:39 228 0
WBA призначила промоутерські торги на бій Усик - Дюбуа
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - wbaboxing.com.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) призначила дату промоутерських торгів поєдинку між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це повідомляє WBA.

Промоутерські торги відбудуться 25 травня в Х'юстоні, штат Техас.

15 травня організація відправила командам боксерів повідомлення з деталями майбутніх торгів. Мінімальна сума для отримання прав на бій становитиме 1 млн доларів, при цьому Усик отримає 75% від загального призового фонду, а Дюбуа – 25%.

Бій між Усиком та Дюбуа був призначений ще 12 грудня, але WBA дала українцю час для переговорів про об’єднавчий бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі, але його не вдалося погодити через розбіжності між командами. Після цього команда українця вирішила боксувати з Дюбуа.

Кінцевий термін для переговорів закінчився 2 травня, тому організація відправила бій на промоутерські торги.

Нагадаємо, Дюбуа запропонували провести бій з Усиком у Польщі.

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