WBA призначила промоутерські торги на бій Усик - Дюбуа

торги відбудуться 25 травня

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) призначила дату промоутерських торгів поєдинку між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це повідомляє WBA.

Промоутерські торги відбудуться 25 травня в Х'юстоні, штат Техас.

15 травня організація відправила командам боксерів повідомлення з деталями майбутніх торгів. Мінімальна сума для отримання прав на бій становитиме 1 млн доларів, при цьому Усик отримає 75% від загального призового фонду, а Дюбуа – 25%.

Бій між Усиком та Дюбуа був призначений ще 12 грудня, але WBA дала українцю час для переговорів про об’єднавчий бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі, але його не вдалося погодити через розбіжності між командами. Після цього команда українця вирішила боксувати з Дюбуа.

Кінцевий термін для переговорів закінчився 2 травня, тому організація відправила бій на промоутерські торги.

Нагадаємо, Дюбуа запропонували провести бій з Усиком у Польщі.