Красюк: Запропонували команді Дюбуа бій з Усиком у Польщі

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) може відбутися в Польщі.
Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.
"Ми зробили їм пропозицію – і чи буде вона прийнята, ми дізнаємося буквально сьогодні-завтра. Ми відкрито говорили, що йдеться про Польщу, розповідали про обставини. Рішення будуть прийматися відповідно до комерційних міркувань. Якщо з якихось причин наша пропозиція не задовольнить Дюбуа і він не захоче підписувати контракт, то ми можемо переходити до процедури тендеру промоутера.
Як я вже сказав, ми не зосереджуємося лише на Варшаві. Звичайно, мова йшла б про столицю Польщі, але Кличко та Адамек билися в іншому місці, і все вийшло дуже добре.
Той поєдинок, який ми згадуємо, дає підстави вважати, що виступ чемпіона світу у надважкій вазі Усика також викличе інтерес. Польща - країна боксу, де люди цікавляться цією дисципліною вже давно. У вас були видатні чемпіони з боксу, у вас бойовий дух. І в таких країнах бокс завжди дуже підтримують", - сказав Красюк.