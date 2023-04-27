Красюк: Запропонували команді Дюбуа бій з Усиком у Польщі

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) може відбутися в Польщі.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Ми зробили їм пропозицію – і чи буде вона прийнята, ми дізнаємося буквально сьогодні-завтра. Ми відкрито говорили, що йдеться про Польщу, розповідали про обставини. Рішення будуть прийматися відповідно до комерційних міркувань. Якщо з якихось причин наша пропозиція не задовольнить Дюбуа і він не захоче підписувати контракт, то ми можемо переходити до процедури тендеру промоутера.

Як я вже сказав, ми не зосереджуємося лише на Варшаві. Звичайно, мова йшла б про столицю Польщі, але Кличко та Адамек билися в іншому місці, і все вийшло дуже добре.