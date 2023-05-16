Ломаченко: Хейні – розумний боксер

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) вірить у свою перемогу над абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Мені подобається бути андердогом. Для мене це краще, ніж було раніше, коли багато хто говорив: "О, це буде легко для Ломи". Коли ти андердог, тобі потрібно бути самим собою.

Я знаю, що Хейні – розумний боксер. Я розумію його рівень. Для мене це буде нелегко, але реально.

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Хейні зазнає більше тиску, ніж я. Для мене це оптимально. Це надає мені мотивації. Йому треба перейматися цим. Мене ж це не хвилює, бо я програвав, я андердог та старий боксер", - сказав Ломаченко.