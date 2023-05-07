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Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE

Сьогодні 06:47 180 0
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні. Орієнтовний початок о 7:00 за київським часом.

Наразі жоден з українських телеканалів і медіасервісів не анонсував прямої трансляції. Детальніше - ТУТ.

Дивіться онлайн поєдинку в прямому етері на нашому сайті - плеєр буде доступний у цій новині за годину до початку бою. Також наш сайт вестиме текстову трансляцію чемпіонського бою.

Усе про бій читайте ТУТ.

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