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Батько Хейні: У Ломаченка лише дві поразки, в обох випадках у нього були виправдання

Білл Хейні прокоментував бій сина проти Василя Ломаченка
Сьогодні 15:55 172 0
Батько Хейні: У Ломаченка лише дві поразки, в обох випадках у нього були виправдання
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Хейні, #Девін Хейні, #Ломаченко - Хейні

Джерело - boxingnews24.com.

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) легко переможе Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це розповів батько американського боксера - Білл Хейні.

"У Ломаченка лише дві поразки, в обох випадках у нього були виправдання. Ми хочемо покласти край його виправданням, забити цвях у труну пана Ломаченка та завершити його кар’єру.

Оскільки це 30-й бій для Девіна, то він подорослішав. Він дотримуватиметься свого плану та здобуде легку перемогу. Він покаже світові, що він №1 P4P", - сказав Хейні.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.

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