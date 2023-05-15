Батько Хейні: У Ломаченка лише дві поразки, в обох випадках у нього були виправдання

Джерело - boxingnews24.com.
Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) легко переможе Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).
Про це розповів батько американського боксера - Білл Хейні.
"У Ломаченка лише дві поразки, в обох випадках у нього були виправдання. Ми хочемо покласти край його виправданням, забити цвях у труну пана Ломаченка та завершити його кар’єру.
Оскільки це 30-й бій для Девіна, то він подорослішав. Він дотримуватиметься свого плану та здобуде легку перемогу. Він покаже світові, що він №1 P4P", - сказав Хейні.
Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.
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