Батько Хейні: У Ломаченка лише дві поразки, в обох випадках у нього були виправдання

Чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) легко переможе Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це розповів батько американського боксера - Білл Хейні.

"У Ломаченка лише дві поразки, в обох випадках у нього були виправдання. Ми хочемо покласти край його виправданням, забити цвях у труну пана Ломаченка та завершити його кар’єру.

Оскільки це 30-й бій для Девіна, то він подорослішав. Він дотримуватиметься свого плану та здобуде легку перемогу. Він покаже світові, що він №1 P4P", - сказав Хейні.