Хейні: Якби ми з Ломаченком билися в Україні, я б все одно переміг

Абсолютний чемпіон світу розповів про майбутній бій з українцем

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) готовий до бою проти Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це він розповів порталу Boxing24/7.

"Моєю мрією завжди було битися на MGM Grand тут, у Лас-Вегасі, де я виріс. Не має значення, де відбудеться бій. Якби ми билися в Україні, я б все одно переміг. Але те, що поєдинок відбудеться саме тут, набагато приємніше.

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Ми готуємося до найкращої версії Ломаченка в той вечір. Ми переглядали його найкращі виступи. Думаю, що Лома мав битися зі мною чотири роки тому, коли я викликав його. За чотири роки я став набагато кращим", - сказав Хейні.

Нагадаємо, Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, американцем Девіном Хейні (29-0-0, 15 КО).

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