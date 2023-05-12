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Берінчик відмовився від бою з італійцем та зробив пояс EBU вакантним

Сьогодні 20:54 545 0
Берінчик відмовився від бою з італійцем та зробив пояс EBU вакантним
#Денис Берінчик

Джерело - Tribuna.com.

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (17-0, 9 КО) зробив вакантним титул EBU.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Йому призначили провести захист проти італійця Еміліано Марсілі (42-0-1, 16 КО). Бій планували організувати 24 червня в Італії, проте Берінчик відмовився від поєдинку з 46-річним опонентом.

Тепер Марсілі знайдуть іншого суперника з рейтингу EBU.

Планували, що Берінчик проведе наступний бій 27 травня, але згодом його тренер Єгор Голуб повідомив про перенесення поєдинку на літо.

Останній поєдинок Денис провів у грудні 2022 року. Тоді він переміг Івана Менді та здобув пояс EBU.

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