Українець перевершив суперника за всіма показниками

Джерело - Чемпіон.

3 грудня у Лондоні український боксер Денис Берінчик (16–0, 9 КО) за кількістю ударів перебоксував француза Івана Менді (47–5–1, 22 КО).

Про це повідомляє Compubox.

Берінчик перевершив суперника за загальною кількістю викинутих (651 - 532) та точних (136 - 81 або 21% - 15%) ударів.

За силовими ударами явна перевага також в українця: 117 ударів проти 66 Менді. Також зазначимо, що і за якістю Берінчик був кращим за свого опонента: 30% проти 19%.

Нагадаємо Берінчик переміг француза за очками та завоював пояс чемпіона Європи EBU. Судді віддали перемогу одностайним рішенням (117:112, 116:112, 116:112).