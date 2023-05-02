Джерело - Чемпіон.
Бій чемпіона EBU та WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика (17-0, 9 КО) перенесли з травня на літо 2023 року. Суперник наразі невідомий.
Про це розповів тренер українця Єгор Голуб.
"Друзі, почнемо з важливої інформації, яка вперше з‘являється в мережі: бій Дениса переноситься.
Не переживайте, все добре, просто так склалися обставини. Я дуже задоволений виконаною роботою, ми плідно попрацювали в тренувальному таборі, як фізично, так і ментально.
Тепер будемо чекати новин, бій відбудеться цього літа", - написав Голуб.
Раніше Олександр Красюк повідомляв, що наступний бій Берінчика заплановано на 27 травня.
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Нагадаємо Берінчик переміг француза за очками та завоював пояс чемпіона Європи EBU.