Бій чемпіона EBU та WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика (17-0, 9 КО) перенесли з травня на літо 2023 року. Суперник наразі невідомий.

Про це розповів тренер українця Єгор Голуб.

"Друзі, почнемо з важливої інформації, яка вперше з‘являється в мережі: бій Дениса переноситься.

Не переживайте, все добре, просто так склалися обставини. Я дуже задоволений виконаною роботою, ми плідно попрацювали в тренувальному таборі, як фізично, так і ментально.

Тепер будемо чекати новин, бій відбудеться цього літа", - написав Голуб.