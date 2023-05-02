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Бій Берінчика перенесли на літо

Бій перенесли з травня на літо 2023 року
Сьогодні 10:10 735 0
Бій Берінчика перенесли на літо
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона EBU та WBO International у легкій вазі Дениса Берінчика (17-0, 9 КО) перенесли з травня на літо 2023 року. Суперник наразі невідомий.

Про це розповів тренер українця Єгор Голуб.

"Друзі, почнемо з важливої інформації, яка вперше з‘являється в мережі: бій Дениса переноситься.

Не переживайте, все добре, просто так склалися обставини. Я дуже задоволений виконаною роботою, ми плідно попрацювали в тренувальному таборі, як фізично, так і ментально.

Тепер будемо чекати новин, бій відбудеться цього літа", - написав Голуб.

Раніше Олександр Красюк повідомляв, що наступний бій Берінчика заплановано на 27 травня.

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Публикация от Єгор Голуб (@iegor_golub)

Нагадаємо Берінчик переміг француза за очками та завоював пояс чемпіона Європи EBU.

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