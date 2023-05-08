Ломаченко про поразку від Лопеса: Я почав нове життя

Українець прокоментував втрату поясів від Лопеса

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) змінив світосприйняття після поразки від чемпіона WBO International в першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (18-1, 13 КО).

Про це українець розповів Top Rank Boxing.

"Що відбулося в моєму житті? Я втратив три пояси, я програв бій з Лопесом. Але я виграв дещо набагато більше, ніж ці три пояси. Для мене це було дуже добре. Тепер я це розумію. Зараз я почав нове життя як інша людина.

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Перед цим я був людиною, яка хотіла підкорити світ. Всередині мене моє его було дуже великим. Багато хто цього не помічав, але після цієї поразки я побачив себе. З цього моменту я почав змінюватися. Всьому свій час. Можливо, це був не мій час", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 травня в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться чемпіонський поєдинок у легкій вазі (61,23 кг) між Василем Ломаченком і Девіном Хейні.

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