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Гвоздик: Я фізично не був готовий до бою з Бетербієвим

Українець розповів про поразку від Бетербієва
Сьогодні 15:56 537 0
Гвоздик: Я фізично не був готовий до бою з Бетербієвим
#Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик не був готовий до бою з чемпіоном WBO, WBC та IBF Артуром Бетербієвим.

Про це він розповів порталу Boxing News.

"Я не люблю нести нісенітницю про інших людей, але я вважаю, що не був готовий до цього бою фізично. Тедді Атлас - чудовий тренер, але в цьому конкретному випадку я не був достатньо готовий фізично. Я знав про це у тренувальному таборі. Це була проблема, яка також вплинула на мене психологічно, бо я знав, що не протримаюся до кінця.

  Гвоздик: Я справді вірив, що росіяни – наші брати

Я не міг змінити свої думки. Я не міг просто повірити, що можу зробити щось без впевненості, що я можу це зробити в залі перед боєм. Якщо я не можу це зробити в залі, як я можу з цим впоратися в рингу, правильно? Тож це, мабуть, була проблема. Підготовка до цього конкретного поєдинку не була такою гарною, як я очікував", - сказав Гвоздик.

У 2019-у році Гвоздик достроково програв Бетербієву і завершив кар’єру.

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