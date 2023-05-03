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Гвоздик: Я справді вірив, що росіяни – наші брати

Повномасштабна війна показала, ким насправді виявився російський народ.
Сьогодні 23:10 220 0
Гвоздик: Я справді вірив, що росіяни – наші брати
Фото - gettyimages
#Олександр Гвоздик

Джерело - Boxing News.

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик кардинально змінив своє відношення до росіян.

Про це розповів сам боксер.

"Я справді вірив, що росіяни – наші брати. Так, це все почалося ще 2014 року і продовжується. Я знаю, що це політичні моменти, але в наші дні це більше, ніж політика. Тепер між цими двома націями ворожнеча. Я не знаю, що станеться у майбутньому, але щонайменше у найближчі 50 років буде ворожнеча, бо українці цього ніколи не пробачать. Для росіян ніколи не було проблемою приїхати в Україну. Було багато машин на російських номерах. І ніхто їх не підривав. А тепер раптом з’явились якісь нацисти чи націоналісти, де вони? Що за дурня?

Можливо, це політика, але це було зроблено руками росіян на нашій території. Вони можуть казати що завгодно, що вони борються з нацистами. Де вони бачать нацистів? Я все своє життя говорив російською. Я жив у Харкові і подорожував Україною, їздив у західні регіони, говорив російською. Тоді в цих регіонах більшість людей говорила… Зараз, звісно, через цю ситуацію, навіть я намагаюсь говорити українською, хоч я і не дуже добре нею володію. Але я намагаюсь. Раніше, якщо ти приїжджав до Львова і говорив російською до людини за прилавком, то тобі відповідали російською, навіть якщо ця людина говорить українською", - каже Гвоздик.

Раніше Гвоздик розповів, що не спілкується з Василем Ломаченком.

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