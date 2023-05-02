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Гарсія припинив співпрацю зі своїм тренером після поразки від Джервонти

Боксер вирішив змінити тренера
Сьогодні 15:14 183 0
Гарсія припинив співпрацю зі своїм тренером після поразки від Джервонти
#Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський легковаговик Раян Гарсія (23-1, 19 КО) припинив співпрацю зі своїм тренером Джо Гуссеном.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Майк Коппінджер.

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Гарсія провів під керівництвом Гуссена 3 поєдинки, в останньому – достроково програв Джервонті Девісу.

Раян планує піднятися у першу напівсередню вагу (до 63,5 кг), однак рішення про нового тренера ще не прийняте.

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