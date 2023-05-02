Шакур: Хейні перебоксує Ломаченка

Чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (29-0, 15 КО) перебоксує Василя Ломаченка (17-2, 11 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО).

"Девін надто великий. Я вважаю, що його габарити. Не зрозумійте мене неправильно, Ломаченко вміє битися, але Девін найбільший у його ваговій категорії.

Важливо: У MEGOGO пояснили відмову від трансляції бою Ломаченка проти Хейні

Він покаже на вагах 61,2 кг, а після цього в дев’яти випадків із десяти збільшиться до 68-72,5 кг. У день бою Василь буде важити 62,1-62,5 кг – це нечесно. Я думаю, він вб’є Ломаченка.

Ну, не вб’є, бо я не вважаю, що Хейні просто б'є своїх суперників. Але він його перебоксує", - сказав Стівенсон.