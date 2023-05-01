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Промоутер назвав наступного суперника Усика після захисту титулу WBA

У планах українця на 2023 рік залишається поєдинок за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі з Тайсоном Ф'юрі.
Сьогодні 19:27 773 0
Промоутер назвав наступного суперника Усика після захисту титулу WBA
#Олександр Усик

Джерело - talksport.com.

Український боксер Олександр Усик не відмовився від наміру зустрітися у 2023 році з британцем Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Про це розповів промоутера українця Олександр Красюк.

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"Чи готові ми повернутися до переговорів із Ф'юрі? Так, однозначно так. Це, якщо хочете, наш план цього року. Це саме те, про що ми думаємо. І ми могли провести поєдинок з Ф'юрі раніше, але зобов'язані дотримуватися правил WBA. Чи готовий я заявити, що домовитися про поєдинок із Тайсоном буде легко? Точно ні. Це неймовірно складно.

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З нашого боку жодних затримок не буде. З командою Усика найпростіше мати справу та домовитися. Чи важко вести справи з Ф'юрі? Важко не лише з ним, а й з усією його командою. Навіть з його юристом, і з його промоутером. Тому я й говорю: все дуже складно", - підсумував Красюк. 

Нагадаємо, Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі.

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