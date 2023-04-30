Красюк: Нема значення, що Ломаченко говорить, він все одно українець

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) може програти абсолютному чемпіону в легкій вазі Девіну Хейні (29-0, 15 КО).

Про це розповів український промоутер Олександр Красюк.

"Моя думка не прозвучить як велика підтримка з мого боку, тому що в глибині душі я ставлюсь до Ломаченка як до свого співвітчизника. Нема значення, що він говорить і робить, Василь все одно українець. Я б хотів, щоб він переміг, але це дуже ризикований бій для нього", - сказав Красюк