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Красюк: Нема значення, що Ломаченко говорить, він все одно українець

Промоутер розповів про відношення до Василя Ломаченка
Сьогодні 14:48 428 1
Красюк: Нема значення, що Ломаченко говорить, він все одно українець
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) може програти абсолютному чемпіону в легкій вазі Девіну Хейні (29-0, 15 КО).

Про це розповів український промоутер Олександр Красюк.

"Моя думка не прозвучить як велика підтримка з мого боку, тому що в глибині душі я ставлюсь до Ломаченка як до свого співвітчизника. Нема значення, що він говорить і робить, Василь все одно українець. Я б хотів, щоб він переміг, але це дуже ризикований бій для нього", - сказав Красюк

Медіасервіс MEGOGO пояснив рішення не транслювати бій колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

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