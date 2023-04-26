MEGOGO не транслюватиме бій Ломаченка проти Хейні

Джерело - Чемпіон.
MEGOGO не транслюватиме бій колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО).
Про це медіасервіс повідомив у коментарях на своїй сторінці в інстаграмі.
"Медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій за титул чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні", - йдеться повідомленні.
Раніше стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні.
Поєдинок Хейні - Ломаченко відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.
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