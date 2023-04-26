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MEGOGO не транслюватиме бій Ломаченка проти Хейні

Бій за титул абсолютного чемпіона світу не транслюватиметься на MEGOGO
Сьогодні 13:51 534 0
MEGOGO не транслюватиме бій Ломаченка проти Хейні
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

MEGOGO не транслюватиме бій колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

Про це медіасервіс повідомив у коментарях на своїй сторінці в інстаграмі.

"Медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій за титул чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні", - йдеться повідомленні.

Раніше стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні.

Поєдинок Хейні - Ломаченко відбудеться 20 травня у Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena.

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