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Усик: Дав 10-12 мільйонів на відбудову будинків на Київщині

Сьогодні 22:11 699 0
Усик: Дав 10-12 мільйонів на відбудову будинків на Київщині
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Боксер Олександр Усик допомагає відбудовувати будинки на Київщині після того, як територія була тимчасово під окупацією російських загарбників.

Про це заявив сам українець.

"Збираю на це гроші на міжнародній арені. Розумію, що все це може затягтися, але хочеться, щоб люди якнайшвидше повернулися до своїх будинків. Я спілкувався з цими людьми, там були ті, хто раніше виїхав з Донецька, були люди з Криму. І бах - у них нічого немає.

Хочеться допомогти людям. Але я не хочу про це говорити... Чи дорого це все коштує? Бажаєте, щоб суму назвав? Дав 10 чи 12 мільйонів на те, щоб відбудувати", - сказав Усик.

Раніше стали відомі можливі місця проведення бою між Усиком та Дюбуа.

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