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Усик очолює рейтинг Р4Р за версією The Ring

Продовжує лідирувати в рейтингу Олександр Усик, Василь Ломаченко зберіг 7-му позицію.
Сьогодні 23:25 135 0
Усик очолює рейтинг Р4Р за версією The Ring
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - ringtv.com.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) очолює рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Про це повідомляє The Ring.

Українець став єдиним представником надважкої ваги у топ-10.

Джервонта Девіс після перемоги над Раяном Гарсією піднявся на 10-те місце.

Топ-10 P4P від The Ring:

1. Олександр Усик
2. Наоя Інуе
3. Теренс Кроуфорд
4. Еррол Спенс
5. Сауль Альварес
6. Дмитро Бівол
7. Василь Ломаченко
8. Джош Тейлор
9. Джермелл Чарло
10. Джервонта Девіс

Раніше стали відомі можливі місця проведення бою між Усиком та Дюбуа.

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