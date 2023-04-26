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Стівенсон: Мій бій з Джервонтою - найбільший та найкращий у боксі

Стівенсон прокоментував результат бою Девіс - Гарсія
Сьогодні 15:01 274 0
Стівенсон: Мій бій з Джервонтою - найбільший та найкращий у боксі
Фото: Getty Images
#Шакур Стівенсон, #Джервонта Девіс, #Раян Гарсія

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) прокоментував результат бою за титул чемпіона WBA Regular у легкій вазі між Джервонтою Девісом (29-0, 27 КО) та Раяном Гарсією (23-1, 19 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

"Девіс виглядав дуже різким, він дуже добре боксував. Раян виглядав дошколяриком і не відповідав високому рівню. Я не віднімаю заслуг Джервонти, але Гарсія був недостатньо хорошим. Я б дуже хотів провести бій з Девісом. На мою думку, це найбільший та найкращий бій у боксі.

  Раян потрапив під "Танк": відео нокдауну в бою Девіс - Гарсія

Є Майкл Джордан та Леброн Джеймс, але ми ніколи не бачили їх в одному матчі, бо вони представляли різні епохи. Ми з "Танком" є особливими бійцями протягом нашим кар’єр. Коли справа дійде до бою, він буде найбільшим та найкращим у боксі. Не можу дочекатися нашого поєдинку", - сказав Стівенсон.

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