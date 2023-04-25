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Красюк спростував контакти з командою Чжилея

Сьогодні 17:11 204 0
Красюк спростував контакти з командою Чжилея
#Олександр Усик, #Чжан Чжилей

Джерело - Tribuna.com.

Промоутер чемпіона WBA/WBO/IBF/IBO у суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк не контактував з командою тимчасового чемпіона WBO у хевівейті Чжана Чжилея.

Про це заявив сам Красюк.

"Неправда. Навіть жодного натяку не було", - сказав Красюк.

Раніше Чжилей заявив, що має бажання битися з Усиком і нібито представники китайського боксера вже обговорювали з командою українця дату та місце потенційного бою.

Нагадаємо Чжилей у своєму останньому бою переміг Джо Джойса технічним нокаутом. У 6-му раунді рефері був змушений зупинити поєдинок через велику гематому навколо правого ока Джо. 39-річний Чжилей став тимчасовим чемпіоном WBO і тепер претендує на бій із Олександром Усиком.

Нагадаємо WBA зобов’язала Усика провести захист титулу проти Даніеля Дюбуа і призначила 30-денний термін для узгодження деталей бою. Українець повідомляв, що планує провести поєдинок із британцем наприкінці літа.

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