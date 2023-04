На шоу в Лондоні в головному поєдинку британець Джо Джойс (15-0, 14 КО) програв китайцю Чжан Чжілею (24-1-1, 19 КО).

Чжан Чжілей завдав кілька потужних ударів по супернику у перших раундах бою. Потім у Джо на обличчі утворилася жахлива гематома, і в 6-му раунді лікар не дозволив йому продовжувати бій далі.

Чжан Чжілей претендує на пояс українця Олександра Усика по лінії WBO.

Чжан Чжілей (Китай) - Джо Джойс (Велика Британія) TKO 6/12

Zhang with a massive shot in the second round

The referee had to call it off



Joe Joyce's eye was not in the best way