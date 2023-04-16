Чжілей: Мені 39 років, але я багато тренуюся і йду за поясом Усика

Джерело - Чемпіон.
Після перемоги у бою з Джо Джойсом 39-річний Чжан Чжілей хоче провести бій з українцем Олександром Усиком.
Про це заявив сам китайський боксер.
"Сьогодні мій день. Моя перемога належить кожному китайцеві. Мені 39 років, але я дисциплінований і багато тренуюсь.
Мій наступний крок - я йду за титулом Усика", - заявив Чжілей.
'FURY WILL GO DOWN' - ZHILEI ZHANG CALLS IT ON WITH FURY AFTER SHOCKING STOPPAGE WIN OVER JOE JOYCE— IFL TV (@IFLTV) April 16, 2023
TO WATCH THE FULL VIDEO CLICK THE LINK BELOW ⬇️https://t.co/WIzEt9ly2w#ZhileiZhang #JoyceZhang #TysonFury pic.twitter.com/m1aboup1Hj