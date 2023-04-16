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Чжілей: Мені 39 років, але я багато тренуюся і йду за поясом Усика

Китаєць прокоментував свою несподівану перемогу
Сьогодні 13:10 464 1
Чжілей: Мені 39 років, але я багато тренуюся і йду за поясом Усика
Фото Getty Images
#Олександр Усик, #Чжан Чжілей

Джерело - Чемпіон.

Після перемоги у бою з Джо Джойсом 39-річний Чжан Чжілей хоче провести бій з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив сам китайський боксер.

"Сьогодні мій день. Моя перемога належить кожному китайцеві. Мені 39 років, але я дисциплінований і багато тренуюсь.

Мій наступний крок - я йду за титулом Усика", - заявив Чжілей.

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