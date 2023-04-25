WBA встановила крайній термін для підписання контракту на бій Усика та Дюбуа

Команди Олександра Усика (20-0, 13 КО) та Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) повинні домовитися про поєдинок до 3 травня, інакше потім бій піде на промоутерські торги.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу BT Sport Boxing.

"Нашим наступним кроком буде бій із Дюбуа. Зараз ми працюємо над цим. Ми днями кілька разів говорили з Джорджем Ворреном. Ми ще поговоримо і спробуємо знайти рішення. Якщо ми його не знайдемо, то різниця між Ф'юрі та Дюбуа полягає в тому, що ця угода регулюється правилами боксерської організації.

Тож якщо ми не знайдемо рішення і не підпишемо контракт, то можемо в кінцевому підсумку піти на промоутерські торги. Переможець торгів влаштує вечір боксу - все просто. Тому WBA встановила для нас дедлайн - 3 травня. Якщо до того моменту ми нічого не підпишемо, то будуть оголошені промоутерські торги.

Важливо: WBA санкціонувала бій між Усиком та Дюбуа

Дюбуа - наша наступна мета. Ми зобов'язані слідувати правилам. Усик повинен зустрітися з обов'язковим претендентом WBA, який стоїть першим у черзі згідно з принципом ротації", - сказав Красюк.