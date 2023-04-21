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Вайлдер: Відправлю Ф'юрі в нокаут!

Деонтей Вайлдер прокоментував потенційний бій проти Тайсона Ф’юр
Сьогодні 13:44 225 0
Вайлдер: Відправлю Ф'юрі в нокаут!
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - ESNEWS.

Колишній чемпіон WBC в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1 42 KO) впевнений у своїй перемозі у можливому поєдику проти Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів сам американський боксер.

"Легко — нокаут! Просто наповал. В нього не буде усіх цих доданих консервантів", - сказав Вайлдер.

Ф’юрі і Вайлдер провели 3 поєдинки – один завершився внічию, дві перемоги здобув Тайсон.

Раніше повідомлялося, що Джошуа після перемоги над Джермейном Франкліном може битися з Тайсоном Ф'юрі або Ділліаном Вайтом.

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