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Стали відомі потенційні суперники Джошуа після перемоги над Франкліном

Джошуа може опинитися в одному рингу зі співвітчизником
Сьогодні 23:09 119 0
Стали відомі потенційні суперники Джошуа після перемоги над Франкліном
Фото Getty Images
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - isport.ua.

Британський боксер Ентоні Джошуа після перемоги над Джермейном Франкліном може битися з Тайсоном Ф'юрі або Ділліаном Вайтом.

Про це заявив керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Потрібно влаштувати деякі бої, і у нас є тільки один шанс зробити це. Як на мене, потенційно це ситуація навколо поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Водночас я, як і раніше, хочу, щоб Джошуа провів ще один бій із Дерріком Джеймсом і продовжував ставати кращим у тому, над чим він працює. Мені здається, що бій з Ділліаном Вайтом був би відмінним.

Джошуа візьме коротку паузу і повернеться в тренувальний табір. Я б хотів, щоб він тричі побився цього року. Для цього йому потрібно повернутися в рингу не пізніше липня або серпня. Сподіваюся, перерва буде недовгою, і ми побачимо, що буде далі", - сказав Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social.

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