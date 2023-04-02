Стали відомі потенційні суперники Джошуа після перемоги над Франкліном

Британський боксер Ентоні Джошуа після перемоги над Джермейном Франкліном може битися з Тайсоном Ф'юрі або Ділліаном Вайтом.

Про це заявив керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Потрібно влаштувати деякі бої, і у нас є тільки один шанс зробити це. Як на мене, потенційно це ситуація навколо поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Водночас я, як і раніше, хочу, щоб Джошуа провів ще один бій із Дерріком Джеймсом і продовжував ставати кращим у тому, над чим він працює. Мені здається, що бій з Ділліаном Вайтом був би відмінним.

Джошуа візьме коротку паузу і повернеться в тренувальний табір. Я б хотів, щоб він тричі побився цього року. Для цього йому потрібно повернутися в рингу не пізніше липня або серпня. Сподіваюся, перерва буде недовгою, і ми побачимо, що буде далі", - сказав Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social.