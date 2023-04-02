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Джошуа впевнено переміг Франкліна

Всі судді віддали перемогу Джошуа
Сьогодні 05:45 50 0
Джошуа впевнено переміг Франкліна
Фото Matchroom Boxing
#Ентоні Джошуа, #Джермейн Франклін

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) здобув перемогу над американцем Джермейном Франкліном (21-2, 14 КО).

Бій тривав усі 12 раундів. Всі судді віддали перемогу Джошуа - 118-111 та двічі по 117-112.

Поєдинок провели в Лондоні на O2 Arena у рамках великого вечора боксу від промоушена Matchroom Boxing. Це перша перемога для Джошуа після двох поспіль поразок Олександру Усику. Це був перший нетитульний бій Ентоні з 2015 року. Франклін зазнав другої поспіль поразки, попередня теж була рішенням суддів в поєдинку з Ділліаном Вайтом.

Раніше повідомлялося, що Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном.

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