Всі судді віддали перемогу Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) здобув перемогу над американцем Джермейном Франкліном (21-2, 14 КО).

Бій тривав усі 12 раундів. Всі судді віддали перемогу Джошуа - 118-111 та двічі по 117-112.

Поєдинок провели в Лондоні на O2 Arena у рамках великого вечора боксу від промоушена Matchroom Boxing. Це перша перемога для Джошуа після двох поспіль поразок Олександру Усику. Це був перший нетитульний бій Ентоні з 2015 року. Франклін зазнав другої поспіль поразки, попередня теж була рішенням суддів в поєдинку з Ділліаном Вайтом.

Раніше повідомлялося, що Джошуа може провести бій з Ф'юрі після перемоги над Франкліном.