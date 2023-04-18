Хрговіч сумнівається у проведенні бою Усик - Дюбуа

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) проти обов’язкового претендента на пояс WBA Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) може зірватися.

Про це розповів обов'язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хрговіч в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social.

"WBA стоїть переді мною, зараз їхня черга. Так що я не засмучений, але є велика ймовірність, що Дюбуа не відновився після своєї травми. Ходить багато розмов про те, що я наступний у черзі.

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Я думаю, що поки нічого не підписано. Можливо, я буду наступним претендентом. Подивимося, що станеться з цим поєдинком. Але я не розчарований", - сказав Хрговіч.