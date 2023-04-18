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Хрговіч сумнівається у проведенні бою Усик - Дюбуа

Філіп Хрговіч прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 12:32 346 0
Хрговіч сумнівається у проведенні бою Усик - Дюбуа
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Філіп Хргович, #Даніель Дюбуа

Джерело - isport.ua.

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) проти обов’язкового претендента на пояс WBA Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) може зірватися.

Про це розповів обов'язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хрговіч в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social.

"WBA стоїть переді мною, зараз їхня черга. Так що я не засмучений, але є велика ймовірність, що Дюбуа не відновився після своєї травми. Ходить багато розмов про те, що я наступний у черзі.

Важливо: WBA санкціонувала бій між Усиком та Дюбуа

Я думаю, що поки нічого не підписано. Можливо, я буду наступним претендентом. Подивимося, що станеться з цим поєдинком. Але я не розчарований", - сказав Хрговіч.

Нагадаємо, Усик вирішив вийти з переговорів щодо бою проти Тайсона Ф’юрі.

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