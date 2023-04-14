Головне
Мінспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами
Сьогодні 08:36 402 1
Динамо не змогло переграти Рух у 21 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 198
Минай мінімально переграв Кривбас у 21 турі УПЛ
Сьогодні 15:07 270
Становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 14:32 48806 5
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші
Сьогодні 13:05 8174
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Сьогодні 12:38 28910
Фіорентина розгромила Лех, Гент та Вест Гем зіграли внічию: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:58 940
Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Севільєю, Ювентус здолав Спортінг: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:58 1387
Романчук приніс Україні першу ліцензію на Олімпіаду в Парижі
Вчора 20:01 902
Monte перемогли росіян Forze та вийшли на мейджор в Парижі
Вчора 18:03 533
Прямі трансляції

Прорашистська IBA: Ми є офіційним світовим керівним органом боксу

Сьогодні 14:23 471 0
Прорашистська IBA: Ми є офіційним світовим керівним органом боксу
#IBA, #Умар Кремльов

Джерело - IBA.

Прорашистська Міжнародна асоціація боксу, якою керує росіянин Умар Кремльов, відреагувала на створення нової боксерської організації World Boxing.

Про це повідомляє пресслужба IBA.

Раніше рада директорів IBA проголосувала за те, щоб скасувати своє попереднє рішення та дозволити боксерам з росії та білорусі виступати на змаганнях IBA з негайним набранням чинності.

"Після оголошення про створення негідної міжнародної боксерської організації, як повідомляється, у Швейцарії, IBA ініціювала низку заходів для захисту своєї автономії як офіційного всесвітнього керівного органу боксу.  Ці дії спрямовані на те, щоб забезпечити абсолютну ясність для всіх 204 національних федерацій та їхніх конфедерацій щодо явної та актуальної загрози, з якою стикається світова боксерська спільнота, і того, що це означає для наших спортсменів.

Для тих, хто причетний до створення негідної міжнародної боксерської організації, і країн, які стверджують, що є її членами, немає сумніву, що IBA залишить за собою право вимагати відшкодування збитків від будь-якої особи, яка завдає шкоди діяльності та репутації IBA, і /або спроби домогтися виключення IBA з олімпійської сім’ї.

  Актуально: Белью: Бій Джошуа - Вайлдер - найбожевільніший у суперважкій вазі

Наслідки наступних порушень будуть такими:

- участь в іншій міжнародній асоціації боксу призведе до виключення відповідної національної федерації з членства в IBA;

- офіційні особи національної федерації, які приєднуються до іншої міжнародної боксерської асоціації, будуть оголошені IBA неприйнятними;

- офіційні особи, конфедерації чи національні федерації, які приєднаються до іншої міжнародної боксерської асоціації, будуть піддані санкціям Трибуналу BIIU;

- національні федерації, їхні команди, окремі боксери чи офіційні особи, які беруть участь у змаганнях іншої міжнародної боксерської асоціації, будуть піддані санкціям Трибуналу BIIU", - йдеться в повідомленні.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 28910
Белью: Бій Джошуа - Вайлдер - найбожевільніший у суперважкій вазі Белью: Бій Джошуа - Вайлдер - найбожевільніший у суперважкій вазі 5163
Світоліна поступилася Ігнатик у 2 колі турніру в Швейцарії Світоліна поступилася Ігнатик у 2 колі турніру в Швейцарії 1819 2
Становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Становище України вже не зміниться: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 48806 5
Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Севільєю, Ювентус здолав Спортінг: результати матчів Ліги Європи Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Севільєю, Ювентус здолав Спортінг: результати матчів Ліги Європи 1387
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші 8174
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4018
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 43476
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9597
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6091 2
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16701
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 20270