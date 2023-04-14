Джерело - IBA.
Прорашистська Міжнародна асоціація боксу, якою керує росіянин Умар Кремльов, відреагувала на створення нової боксерської організації World Boxing.
Про це повідомляє пресслужба IBA.
Раніше рада директорів IBA проголосувала за те, щоб скасувати своє попереднє рішення та дозволити боксерам з росії та білорусі виступати на змаганнях IBA з негайним набранням чинності.
"Після оголошення про створення негідної міжнародної боксерської організації, як повідомляється, у Швейцарії, IBA ініціювала низку заходів для захисту своєї автономії як офіційного всесвітнього керівного органу боксу. Ці дії спрямовані на те, щоб забезпечити абсолютну ясність для всіх 204 національних федерацій та їхніх конфедерацій щодо явної та актуальної загрози, з якою стикається світова боксерська спільнота, і того, що це означає для наших спортсменів.
Для тих, хто причетний до створення негідної міжнародної боксерської організації, і країн, які стверджують, що є її членами, немає сумніву, що IBA залишить за собою право вимагати відшкодування збитків від будь-якої особи, яка завдає шкоди діяльності та репутації IBA, і /або спроби домогтися виключення IBA з олімпійської сім’ї.
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Наслідки наступних порушень будуть такими:
- участь в іншій міжнародній асоціації боксу призведе до виключення відповідної національної федерації з членства в IBA;
- офіційні особи національної федерації, які приєднуються до іншої міжнародної боксерської асоціації, будуть оголошені IBA неприйнятними;
- офіційні особи, конфедерації чи національні федерації, які приєднаються до іншої міжнародної боксерської асоціації, будуть піддані санкціям Трибуналу BIIU;
- національні федерації, їхні команди, окремі боксери чи офіційні особи, які беруть участь у змаганнях іншої міжнародної боксерської асоціації, будуть піддані санкціям Трибуналу BIIU", - йдеться в повідомленні.
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