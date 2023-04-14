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Белью: Бій Джошуа - Вайлдер - найбожевільніший у суперважкій вазі

Колишній чемпіон світу прокоментував можливий бій Джошуа - Вайлдер
Сьогодні 08:50 1843 0
Белью: Бій Джошуа - Вайлдер - найбожевільніший у суперважкій вазі
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing Social.

Можливий бій між ексчемпіонами у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) та Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО) буде дуже непередбачуваним.

Про це заявив колишній чемпіон Тоні Белью.

"Я навіть не можу уявити, що суперником Джошуа стане Вайлдер. Це найбожевільніший і хаотичний бій у надважкій вазі, тому що ніхто, абсолютно ніхто не може передбачити, що там станеться.

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Я впевнений, що ніхто не зможе передбачити, що станеться у цьому поєдинку. Пролунає стартовий гонг і ніхто не знає, що далі може статися", - сказав Белью.

Раніше повідомлялося, що Джошуа після перемоги над Джермейном Франкліном може битися з Тайсоном Ф'юрі або Ділліаном Вайтом.

 

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