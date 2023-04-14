Белью: Бій Джошуа - Вайлдер - найбожевільніший у суперважкій вазі

Колишній чемпіон світу прокоментував можливий бій Джошуа - Вайлдер

Джерело - Boxing Social.

Можливий бій між ексчемпіонами у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) та Деонтеєм Вайлдером (43-2-1, 42 КО) буде дуже непередбачуваним.

Про це заявив колишній чемпіон Тоні Белью.

"Я навіть не можу уявити, що суперником Джошуа стане Вайлдер. Це найбожевільніший і хаотичний бій у надважкій вазі, тому що ніхто, абсолютно ніхто не може передбачити, що там станеться.

Актуально: Джошуа повідомив, коли проведе наступний поєдинок

Я впевнений, що ніхто не зможе передбачити, що станеться у цьому поєдинку. Пролунає стартовий гонг і ніхто не знає, що далі може статися", - сказав Белью.

Раніше повідомлялося, що Джошуа після перемоги над Джермейном Франкліном може битися з Тайсоном Ф'юрі або Ділліаном Вайтом.