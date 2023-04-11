Шакур: Готовий на будь-які умови в поєдинку з Хейні

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) готовий прийняти будь-які умови абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

Про це розповів сам боксер

"Коли я кидав виклик Девіну, то дивився на це з погляду того, що зараз ніхто не впевнений, у якому напрямі він має намір рухатися.

Я чув божевільні слова про те, що Хейні може вирішити залишитися у цій вазі заради мене.

Тож зробімо це. Влаштуймо бій. Я готовий. Ми можемо битися у Вегасі, ми можемо битися у Нью-Йорку, ми зустрінемося там, де він захоче. Я готовий на будь-які умови", – сказав Стівенсон.