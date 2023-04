Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) достроково переміг японця Шуїчіро Йошіно (16-1, 12 КО) в своєму дебютному бою в легкій вазі.

Рефері зупинив поєдинок у 6-у раунді. Шакур двічі відправляв свого суперника в нокдаун.

Стівенсон став обов’язковим претендентом на титул WBC, яким володіє Девін Хейні.

